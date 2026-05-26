OIJ realiza allanamientos en Alajuela para detener a banda narco Los Paveños

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó cinco allanamientos este martes en el sector de Los Pinos, en La Guácima de Alajuela, para detener a integrantes de la banda criminal Los Paveños, vinculada con homicidios, narcotráfico y otros delitos.



Estas personas son los principales sospechosos de un homicidio ocurrido en noviembre de 2025.



De acuerdo con la investigación, la agrupación privó de libertad a tres hombres por disputas ligadas a la venta de drogas. Luego trasladaron a las víctimas hasta un río cercano.



Uno de los hombres fue asesinado y lanzado al cauce. El cuerpo apareció el 10 de noviembre, dos días después del hecho. Otra víctima logró escapar. Un tercer hombre permanece desaparecido y las autoridades consideran la posibilidad de que también fuera asesinado.



El director a.i. del OIJ, Michael Soto, confirmó que dos hombres ya fueron detenidos durante los allanamientos. Los agentes mantienen acciones para localizar a otros tres sospechosos.



Durante las diligencias, las autoridades decomisaron cinco armas de fuego entre calibres .38 y 9 milímetros, dos motocicletas con denuncia por robo y una cantidad importante de droga destinada al narcomenudeo.



Según Soto, la organización criminal genera violencia en la zona, participa en la venta de drogas y estaría involucrada en otros delitos como robo de motocicletas.



El director indicó que el OIJ, el Poder Judicial y el Ministerio Público mantienen esfuerzos para investigar homicidios y desarticular estructuras criminales responsables de hechos violentos.

