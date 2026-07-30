OIJ realiza 8 allanamientos tras homicidio y tumbonazo cometido por falsos policías

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 10 personas durante ocho allanamientos realizados la madrugada de este jueves en distintos puntos de Heredia y San José. Las autoridades vinculan a los sospechosos con un homicidio ocurrido en septiembre de 2025 y con otros hechos delictivos.

Entre los detenidos hay cuatro mujeres. Los operativos se realizaron en San Pablo de Heredia, Belén, San Francisco de Heredia, barrio Escalante y Desamparados (ver video adjunto en la portada).

Según el OIJ, la organización estaría relacionada con la venta de drogas en sectores de Heredia y con una disputa por el control territorial.

Uno de los principales casos que se les atribuye es el homicidio de Denis González Rodríguez, de 33 años, conocido como "Gringo".

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en Barreal de Ulloa, Heredia. De acuerdo con la investigación, la víctima era perseguida por dos sujetos en motocicleta y un vehículo.

González intentó refugiarse en un taller. Sin embargo, los sospechosos llegaron hasta el lugar y le dispararon en múltiples ocasiones. El OIJ señala que recibió al menos 19 impactos de bala.

La investigación apunta a que el homicidio habría sido producto de una disputa por territorios relacionados con la venta de drogas.

Usaban uniformes falsos

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la estructura criminal investigada utilizaba uniformes falsos para cometer delitos.

Las autoridades ya habían relacionado a integrantes del grupo con un aparente asalto a una vivienda ocurrido aproximadamente un mes atrás. En ese caso fueron decomisados chalecos similares a los utilizados por cuerpos policiales, además de armas de fuego.

Según Soto, algunos de los sospechosos utilizaban prendas que simulaban ser de cuerpos oficiales para ejecutar los hechos delictivos.

La investigación también relaciona a esta organización con un 'tumbonazo' de droga ocurrido el 9 de julio en Santa Bárbara de Heredia. Por ese caso, varias personas fueron detenidas y permanecen en prisión preventiva.

OIJ investiga posible contratación de sicarios

El director del OIJ explicó que la investigación apunta a la participación de dos grupos diferentes.

Por un lado, estaría la organización asentada en Heredia y dedicada a la venta de drogas. Por otro, un grupo dedicado al sicariato con presencia en Desamparados y Aserrí.

La hipótesis de las autoridades es que el primer grupo habría contratado al segundo para ejecutar el homicidio de González.

Soto indicó que todavía no se tiene claro cuánto dinero se pagó por este asesinato. Sin embargo, explicó que en otros casos investigados por el OIJ los pagos por sicariato pueden oscilar entre ¢100.000 y ¢1 millón, dependiendo del perfil de la víctima y de la dificultad para ejecutar el crimen.

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron armas de fuego y droga, entre esta marihuana y cocaína. Una pistola calibre 9 milímetros figura entre las evidencias que ahora serán analizadas para determinar si tiene relación con el homicidio.

Las 10 personas detenidas quedaron a las órdenes del Ministerio Público. La Fiscalía deberá definir las medidas cautelares que solicitará contra los sospechosos.