OIJ realiza 12 allanamientos contra banda de Tony Peña Russell

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón realiza la madrugada de este jueves 12 allanamientos con el fin de detener a integrantes de la banda liderada por Tony Peña Russell, actualmente en prisión. Hasta el momento, las autoridades confirman la detención de tres personas (ver video adjunto de Telenoticias).



Entre los capturados figura una mujer de apellido Valerín, de 25 años, investigada desde 2024 por delitos de distribución de drogas y acopio de armas.

Según indicó la oficina de prensa de dicho órgano judicial, fueron detenidos dos hombres de apellido Paniagua y Walker, ambos de 19 años, sospechosos de tentativa de homicidio contra dos agentes de la Sección de Protección de Víctimas y Testigos el pasado 6 de agosto en barrio Limoncito.



El OIJ indaga si el ataque fue dirigido a los agentes por su condición de funcionarios o si los atacantes los confundieron con rivales del grupo criminal, que mantiene una disputa territorial en Limón.

Además de este caso, los allanamientos buscan desarticular otras operaciones de la organización, como el robo de vehículos para su posterior uso en delitos, así como la venta de drogas y almacenamiento de armas en apartamentos que funcionaban como búnkeres.

Las autoridades decomisaron teléfonos celulares a los detenidos, quienes serán presentados ante la Fiscalía para determinar su situación jurídica.



En los operativos participaron oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica y delegaciones del OIJ de distintas zonas del país. Las diligencias continúan en desarrollo.



