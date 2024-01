OIJ pierde a su principal odontólogo forense: "La comida no se puede pagar con mística"

"Hoy, luego de analizar mi situación laboral, les puedo indicar que me siento en indefensión porque a diferencia de mis compañeros médicos yo no hago horas extra, yo no tengo guardias, yo no tengo disponibilidad y no tengo posibilidad alguna de crecimiento salarial porque jamás podré ser jefe de nada, ni puedo solicitar ningún tipo de recargo salarial, ni ningún índice gerencial porque no tengo un puesto importante. Este tema lo conversé con mi jefatura y la desafortunada conclusión es que no existe forma alguna de que yo pueda mejorar mi salario.

"Luego de caer en cuenta de que puedo ganarme los trescientos cincuenta mil colones semanales inclusive como chofer de UBER, he decidido dolorosamente dejar de lado todo el esfuerzo realizado desde el año 2004 en una profesión tan digna y tan importante como la Odontología Forense. Precisamente, he decidido renunciar por eso, porque mi dignidad ya no me permite seguir aquí siendo pisoteado como profesional y como ser humano", recalcó el odontólogo.