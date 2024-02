OIJ: Líderes de "La H" huyeron del país en medio de enfrentamientos con banda de "Tony"

"Tenemos la claridad de que no están en el país. De hecho, en estos allanamientos no esperábamos localizar a los líderes, porque sabemos que después de los atentados de enero, estas personas salieron del país, posiblemente hacia Nicaragua u Honduras. Y del otro grupo que allanamos semanas atrás, el de Peña Russell, estamos todavía intentando localizar a este sujeto, aunque podríamos presumir que no está en la zona", explicó a Telenoticias el subdirector general de la Policía Judicial, Michael Soto Rojas.