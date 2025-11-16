OIJ investiga muerte de mujer en hotel de Heredia por intoxicación

Una mujer falleció este sábado 15 de noviembre en un hotel ubicado en Ulloa de Heredia, cerca de Real Cariari, tras intoxicarse con fosfuro de aluminio, confirmó el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

El hecho se registró a las 4:46 p. m.



La sustancia corresponde a un órgano sulfurado, un producto que normalmente se utiliza para fumigación y control de plagas.



Posteriormente, a solicitud de Bomberos, la Cruz Roja envió dos unidades más, ya que otras seis personas también resultaron afectadas por la misma sustancia.

En total, ocho pacientes fueron valorados en el lugar y trasladados en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.



El Organismo de Investigación Judicial confirmó a Teletica.com que el caso se mantiene bajo investigación.





