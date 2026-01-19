OIJ investiga muerte de mujer durante procedimiento en clínica estética

La muerte de una mujer de 48 años durante un procedimiento en una clínica estética, ocurrido el pasado 15 de enero en el sector de Rohrmoser, en Pavas, San José, es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)y el Ministerio Público.

La víctima fue identificada como Cinthya Carvajal Guevara, madre de una joven y funcionaria del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica (ver video adjunto de Telenoticias).

La entidad confirmó la información mediante una esquela pública en la que lamentó su fallecimiento y destacó su dedicación y calidad humana.





De acuerdo con el reporte preliminar, la mujer se encontraba realizándose un procedimiento estético cuando, por razones aún no esclarecidas, falleció en el sitio. El caso fue atendido inicialmente por la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, que realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

La Fiscalía confirmó que se encuentra a la espera del informe forense para determinar la causa de muerte y definir si existen elementos que puedan configurar un delito, como un eventual homicidio culposo en caso de comprobarse mala praxis.

“El procedimiento habitual en estos casos es recibir el resultado de la autopsia y otras diligencias probatorias. Con base en eso se analiza si hubo impericia, imprudencia o negligencia”, explicó el fiscal general al referirse al proceso de investigación.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas señaló que los procedimientos médicos, incluidos los estéticos, conllevan riesgos inherentes, incluso en condiciones óptimas. No obstante, advirtieron que la falta de preparación o especialización del profesional a cargo puede aumentar la probabilidad de complicaciones graves.

Entre las causas más frecuentes de muerte asociadas a cirugías estéticas, el sindicato mencionó los tromboembolismos pulmonares, así como infecciones o sangrados severos, aunque insistieron en que cada caso debe analizarse de forma individual.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se ha revelado el tipo de procedimiento que se realizaba la paciente. El expediente continúa en investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.