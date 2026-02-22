OIJ halla millones en efectivo y armas en bodega tras alerta de movimiento de drogas

Tras una alerta por un aparente traslado de droga, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó una bodega en Santa Gertrudis Sur de Grecia (vea video adjunto de Telenoticias).

Las diligencias iniciaron horas antes, cuando la Policía Judicial recibió reportes de un movimiento de varios paquetes de cocaína que estaban almacenados en la estructura.

Oficiales de Fuerza Pública dieron seguimiento a dos sujetos en una motocicleta. En la persecución, los sospechosos dispararon contra los oficiales sin que lograran herirlos.

Después dejaron el vehículo abandonado y huyeron por un cañal, donde abandonaron un paquete de cocaína.

Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial intervino en una propiedad, donde se decomisaron ¢2 millones en efectivo, armas de fuego y cargadores extensivos.

Ahora solicita colaboración para dar con los sospechosos. Usted puede hacer reportes confidenciales mediante la línea 800-8000-645.

