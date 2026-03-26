OIJ golpea estructura ligada a grupo criminal "Los Hondureños" con allanamientos en Limón

Un operativo simultáneo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desarrolla la mañana de este jueves en varios sectores de Limón, con el objetivo de desarticular un grupo vinculado a robos agravados y otros delitos, el cual tiene relación con una estructura criminal que intentaba reorganizarse en la zona.



Desde las 5:00 a.m., agentes destacados en la Delegación Regional de Limón ejecutan 15 allanamientos en comunidades como Cieneguita, Moín, Villa del Mar y Corales II. Las diligencias pretenden la captura de ocho personas sospechosas, así como el decomiso de evidencia clave para la investigación.



El subdirector a.i. del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que este caso permitió impactar a una estructura vinculada con una organización criminal conocida en el Caribe.

​“Este caso permite desarticular un grupo que está relacionado con una organización que en su momento tomó mucha preponderancia en la zona del Atlántico, conocido como "Los Hondureños". Esta es una pequeña estructura que estaba intentando rearmarse, reorganizarse”, explicó.

De acuerdo con información preliminar, el caso se remonta a febrero de este año, cuando las autoridades recibieron reportes sobre la irrupción violenta de un grupo de aproximadamente 20 individuos armados en dos propiedades ubicadas en Moín.



Según la investigación, los sospechosos "habrían intimidado" al cuidador de uno de los inmuebles, obligándolo a facilitar el acceso. Posteriormente, sustrajeron diversos bienes, entre ellos unas diez embarcaciones, motos acuáticas, motores fuera de borda, documentos y menaje completo.

Las autoridades indicaron que los artículos robados fueron trasladados por vía fluvial unos 300 metros río arriba, donde inicialmente los ocultaron.



Además, el grupo "habría tomado" control de dos terrenos tipo patios que pertenecen a un hombre de apellido Soto, quien fue detenido en 2024 por un caso de robo de combustible y figura en la lista de posibles extraditables.



Tras estos hechos, el OIJ inició una serie de diligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables. Bajo la dirección del Ministerio Público, se ordenaron los allanamientos que se ejecutan este jueves.



Muñoz agregó que el operativo continúa en desarrollo y que aún quedan sospechosos por ubicar.

​“Nos falta detener cinco personas de los ocho que pensamos detener. Seguimos trabajando en la investigación para dar con el paradero de ellos”, indicó.

El operativo se mantiene activo y las autoridades informaron que ampliarán detalles conforme avance la jornada.

