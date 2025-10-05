OIJ encuentra cuerpo enterrado en finca y sospecha que es de “Gringo tico”

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron, este sábado, un cuerpo enterrado en una finca ubicada en el sector de Los Cartagos, en Vara Blanca de Heredia.

De acuerdo con la información preliminar suministrada a Teletica.com por Rándall Zúñiga, director del cuerpo policial, se presume que corresponde a Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, reportado como desaparecido desde mediados de setiembre.

El hallazgo se produjo durante un operativo desplegado por la Policía Judicial en la zona, luego de varias semanas de investigación que incluyeron allanamientos en San Pablo de Heredia, donde fueron localizadas pertenencias del adulto mayor y detenida una mujer de apellido García como sospechosa.

Vargas, de 71 años, había sido visto por última vez el 12 de setiembre en el centro de Alajuela. Días después, su vehículo fue localizado abandonado en un comercio de Heredia y su casa, en Carrizal, apareció completamente vacía.

Varios vecinos de calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, donde vive Vargas, conversaron con este medio la semana anterior y denunciaron que, tras su desaparición, un vehículo llegó hasta su casa y se llevó todas sus pertenencias.



El carro de Vargas también había sido reportado como desaparecido, pero fue encontrado el miércoles 24 de setiembre en un comercio de Heredia.



El OIJ mantiene la zona bajo custodia mientras los agentes forenses realizan el levantamiento del cuerpo y las pruebas necesarias para confirmar su identidad.