OIJ ejecuta operativos en Alajuela contra sospechosos de robar camiones y contenedores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza la mañana de este jueves tres allanamientos en Alajuela para detener a integrantes de una organización sospechosa de dedicarse al robo de camiones y contenedores. Los operativos permanecen en desarrollo.

Las diligencias se ejecutan en los sectores de La Pradera, Ciruelas y El Roble de Alajuela. El objetivo de la Policía Judicial es desarticular la estructura criminal (ver video adjunto en la portada).

Según la investigación, el grupo está vinculado con al menos tres casos. Las autoridades no descartan que existan más hechos relacionados.

De acuerdo con el OIJ, los sospechosos abordaban a los conductores mientras permanecían estacionados en distintas rutas del país. Luego se apoderaban de los camiones o contenedores y de la mercadería que transportaban.

Las autoridades indicaron que la organización actuaba con violencia. En uno de los casos, una de las víctimas resultó herida por arma de fuego durante el asalto.

La Policía Judicial presume que la mercadería robada era seleccionada previamente y luego revendida para obtener ganancias ilícitas.

Los allanamientos continúan en desarrollo. El OIJ informará el resultado de las diligencias una vez concluyan los operativos.