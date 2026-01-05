OIJ ejecuta cinco allanamientos contra banda ligada a secuestro extorsivo y trata de personas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla la mañana de este lunes una serie de cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana contra una estructura criminal vinculada a secuestros extorsivos, trata de personas y otros delitos, confirmó el director del OIJ, Michael Soto.

Las diligencias se concentran en Purral de Guadalupe, Bajo Los Fiuses y sectores de Tibás, donde las autoridades buscan detener a varios sospechosos y recabar evidencia clave.

Hasta el momento, cuatro personas figuran como detenidas, dos de ellas arrestadas previamente y otras dos que se pretende capturar en las próximas horas (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con Soto, la investigación se remonta al 18 de diciembre, cuando se reportó el secuestro extorsivo de un menor de 13 años en Cartago, quien fue raptado por varios sujetos.

Un día después, el niño fue localizado amordazado y amarrado dentro de una vivienda en Bajo Los Fiuses, tras una intervención de Fuerza Pública por un reporte de violencia doméstica.

El caso permitió además destapar un grave delito de trata de personas. Según explicó el jerarca del OIJ, todo se originó hace cuatro años, cuando una menor de 15 años fue entregada como “parte de pago” a una estructura criminal debido a un préstamo de ¢100 mil colones que habría solicitado su madre.

Con el paso del tiempo, la deuda escaló hasta ¢7 millones y la joven fue sometida a explotación laboral y presuntamente sexual, obligada a trabajar en comercios y a vender drogas.

Cuando una vecina intentó ayudarla y la trasladó a Cartago, los integrantes del grupo criminal habrían intentado privarla nuevamente de libertad. Al no lograrlo, secuestraron al menor de 13 años como medida de presión, lo que derivó en la denuncia y posterior investigación judicial.

Durante los allanamientos en Tibás, específicamente en la urbanización Manolo Rodríguez, agentes judiciales ingresaron a varias viviendas para recolectar indicios, entre ellos posibles rastros de sangre, con el fin de determinar si el menor estuvo retenido y si fue agredido en ese sitio. En la zona se desplegó un amplio operativo con al menos 10 vehículos del Poder Judicial y personal especializado.

El director del OIJ calificó el caso como una forma de “esclavitud moderna”, ligada al fenómeno de los préstamos ilegales “gota a gota”, donde las estructuras criminales utilizan el dinero proveniente del narcotráfico para someter a las víctimas y generar otros delitos.

Las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades avanzan con los allanamientos y el análisis de la evidencia decomisada.