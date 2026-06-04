OIJ ejecuta 20 allanamientos contra banda narco ligada a homicidios en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta este jueves 20 allanamientos para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en San Carlos y vinculada a varios homicidios y delitos violentos en la región.



Los operativos se desarrollan principalmente en La Fortuna de San Carlos, aunque también se realizaron diligencias en Cuatro Reinas de Tibás y otros puntos del país. Hasta primeras horas de la mañana, las autoridades reportaban 14 personas detenidas.



La investigación, denominada “Caso Casona”, es dirigida por el OIJ de La Fortuna con apoyo de otras delegaciones policiales y del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).



Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la estructura criminal se hacía llamar “Los Sicarios” y era liderada por una mujer de apellido Ramírez, conocida como “La Patrona”, junto con su hijo de apellido Obando (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con las pesquisas, ambos operaban desde San José durante la semana. En Cuatro Reinas de Tibás recibían la droga, preparaban las dosis y coordinaban el envío hacia la Zona Norte mediante terceros. Los fines de semana se trasladaban a La Fortuna para supervisar las operaciones de la organización.



Las autoridades allanaron la vivienda principal de la estructura en La Fortuna, una propiedad conocida como “La Casona”, donde presuntamente se coordinaban las actividades criminales.



El OIJ indicó que la agrupación mantenía un fuerte control territorial en la zona y que sus integrantes eran señalados por amenazas, intimidaciones y enfrentamientos con cuerpos policiales.

​“La gente estaba muy atemorizada. Teníamos gran cantidad de denuncias e informaciones confidenciales sobre la violencia del grupo”, señaló Muñoz.

Además del narcotráfico, la organización es investigada por presuntas actividades relacionadas con préstamos “gota a gota”, extorsiones, amenazas y apropiación de bienes.



Las autoridades también analizan posibles vínculos del grupo con desapariciones y otros hechos violentos ocurridos en la región. Sin embargo, indicaron que aún no existen elementos suficientes para relacionarlos directamente con esos casos.



La estructura surgió tras la muerte de un hombre conocido como “Walter Sicario”, quien lideraba la organización hasta ser asesinado en 2022 durante un ataque armado ocurrido en vía pública en La Fortuna.



Los agentes judiciales continúan con la recolección de evidencia en los distintos puntos allanados. El OIJ no descarta nuevas detenciones conforme avance la investigación.

