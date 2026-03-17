OIJ ejecuta 11 allanamientos contra grupo criminal dedica al robo agravado

Un total de 11 allanamientos se desarrollan desde la madrugada de este martes en Limón y Desamparados, como parte de un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para desarticular una presunta banda vinculada con robos agravados que habrían provocado pérdidas cercanas a los ₡27 millones.

Las diligencias, que iniciaron a las 3:00 a.m., son ejecutadas por agentes de la Sección de Robos con apoyo de distintas oficinas del OIJ, con el objetivo de detener a varias personas sospechosas de integrar el grupo delictivo.

De acuerdo con las autoridades, al menos 11 individuos están relacionados con dos hechos delictivos ocurridos en junio de 2025 en la provincia de Limón. De estas personas, 10 ya han sido detenidos.

El primero corresponde a un robo en un supermercado ubicado en Río Banano, donde los sospechosos, en apariencia, ingresaron durante la noche tras abrir boquetes en paredes y techos, además de utilizar equipo de oxiacetileno para sustraer dinero en efectivo y mercadería.

El segundo caso se registró el 29 de junio en un almacén de electrodomésticos en Valle La Estrella. Según la investigación, los presuntos responsables forzaron la entrada al cortar candados de la cortina metálica y, una vez dentro, robaron diversos artículos electrónicos. Asimismo, habrían empleado equipo de acetileno para abrir la caja fuerte.

Tras varias diligencias, los investigadores lograron individualizar a los sospechosos y vincularlos con ambos eventos.

Los allanamientos se realizan en sectores como Limón 2000, Pacuare Viejo, Búfalo, Valle La Estrella, Corales y Pococí, así como en Hatillo y Patarrá de Desamparados, en San José.

Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público con un informe policial para la respectiva determinación de su situación jurídica.