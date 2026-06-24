OIJ detiene a defensora pública en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una defensora pública en Cartago, ya que figura como sospechosa del delito de favorecimiento real relacionado con una tentativa de homicidio.

Según indicaron fuentes judiciales cercanas a este medio, la funcionaria dijo a un imputado que debía “mandar a matar” a un testigo del caso, con la intención de impedir que esta persona rindiera declaración dentro del proceso judicial.

El favorecimiento real es un delito establecido en el artículo 332 del Código Penal costarricense y ocurre cuando una persona, después de cometido un delito y sin haber participado en este, ayuda a ocultar, desaparecer o alterar pruebas, rastros o instrumentos del hecho, o facilita asegurar el beneficio obtenido.

La detenida fue identificada con los apellidos Hernández Rojas.

Entre los casos más relevantes de la carrera de la abogada Hernández, se conoce que representó al imputado Hugo Casasola en el caso Keibril y también asumió la defensa de personas vinculadas al grupo conocido como Los Maruja, además de una mujer investigada luego de realizar amenazas contra la entonces presidenta electa, Laura Fernández, mediante redes sociales, en febrero pasado.

La detención fue ejecutada por agentes judiciales mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía.