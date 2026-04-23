OIJ despliega operativo para capturar sospechosos de matar a exdirector de tiquetera

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta este jueves un amplio operativo para detener a los sospechosos del asesinato de Agustín Carvajal Benavides, exdirector de una tiquetera en línea, cuyo cuerpo fue hallado sin vida a finales del año pasado en su vivienda en San Carlos.

El despliegue, denominado “Caso Estrella”, incluye allanamientos en distintos puntos del país, específicamente en Ciudad Quesada, Tambor de Alajuela, barrio San José de Alajuela y la provincia de San José.

De acuerdo con el OIJ, las acciones buscan capturar a seis objetivos vinculados con el homicidio. Hasta el momento, las autoridades confirman la detención de cinco personas, quienes quedarán a las órdenes del Ministerio Público.

Carvajal Benavides, de 34 años y vecino de Aguas Zarcas de San Carlos, fue encontrado sin vida el 29 de diciembre de 2025 dentro de su casa. Según la investigación, el crimen habría ocurrido al menos tres días antes del hallazgo. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax.

En un inicio, la principal hipótesis apuntaba a un robo, ya que tras el homicidio se reportó la sustracción de algunas pertenencias. No obstante, las autoridades ahora también analizan una posible relación con su actividad laboral como director ejecutivo de una plataforma de venta de tiquetes en línea, lo que dio origen al nombre del caso.

El OIJ indicó que entre los detenidos figurarían tanto autores materiales como intelectuales del crimen, aunque de momento no se han revelado sus identidades.

Además, se confirmó que la víctima había sobrevivido previamente a un ataque armado, lo que también forma parte de las líneas de investigación.

En el operativo participan agentes judiciales de San Carlos, en conjunto con la Fiscalía y el equipo táctico especializado, quienes también buscan recolectar evidencia clave para esclarecer el móvil del homicidio.



