OIJ desmantela grupo criminal dedicado a asaltos y venta de drogas en Alajuela

Una banda criminal conformada por siete personas es objeto de un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este jueves en distintos puntos de Alajuela.

Entre los integrantes de la agrupación están dos hermanos de 23 y 26 años y su madre de 52 años. Ellos figuran como los principales sospechosos del caso.



Hasta el momento, cuatro de los siete sospechosos fueron detenidos durante allanamientos simultáneos realizados en Alajuela centro, Pueblo Nuevo de Alajuela, Desamparados de Alajuela y Cristo Rey de Alajuela (ver video adjunto en la portada).



Según la investigación, el grupo se dedicaba a asaltar comercios y peatones, además de cometer “bajonazos” a conductores de plataformas digitales, a quienes contactaban mediante perfiles falsos para robarles los vehículos. Los carros sustraídos en estos casos aún no han sido localizados.



La banda también es vinculada con el asalto a una barbería en Alajuela y con el delito de privación de libertad, ya que algunas de las víctimas habrían sido retenidas contra su voluntad durante periodos de hasta 12 y 14 horas.



El OIJ les atribuye, además, la venta y distribución de drogas en distintos sectores de la provincia.



El operativo está a cargo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) y dio inicio alrededor de las 6 a.m., con el objetivo de capturar al resto de integrantes y decomisar evidencia relevante para el proceso judicial.



Las autoridades no descartan más detenciones conforme avance el caso.

