OIJ desmantela a "Hijos de Al Qaeda", célula ligada al grupo criminal "Los Hondureños"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón ejecutó este martes seis allanamientos en la comunidad de Cieneguita, con el objetivo de desarticular una célula del grupo criminal conocido como Los Hondureños.

Según informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, las autoridades lograron detener a cuatro de los cinco sospechosos que eran objetivo del operativo.

Los detenidos son investigados por su presunta participación en el asesinato de Cristian Gabriel Aguilar Ortiz, ocurrido el 24 de mayo anterior en la zona de Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con la investigación, la víctima —integrante de la banda rival liderada por Tony Peña Russell— fue seguida por los sospechosos mientras viajaba en motocicleta. En un punto del recorrido, los agresores le dispararon, provocando que perdiera el control del vehículo y colisionara contra una señal de tránsito, momento en que fue ultimado.

Las autoridades indicaron que los sospechosos forman parte de una célula denominada “Los Hijos de Al Qaeda”, vinculada a Los Hondureños. Este nombre se debe a que el líder del grupo se hace llamar “Al Qaeda” y a la violencia que utilizan en sus crímenes, según detalló el OIJ.

Durante los allanamientos también se detuvo a dos personas por tenencia de drogas. Zúñiga explicó que la Policía Judicial actúa de forma inmediata cuando detecta intentos de reagrupación de estas bandas, para evitar que retomen control en la provincia.

El OIJ destacó que la víctima había denunciado previamente un intento de homicidio y que, aunque los sospechosos fueron detenidos, desde prisión continuaron amenazándolo para que retirara la denuncia. Al negarse, concretaron el crimen.

Los operativos contaron con el apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ y continúan las investigaciones para ubicar al quinto sospechoso que permanece prófugo.