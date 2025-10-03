OIJ descarta vínculo entre desaparición de Ligia Faerron y hallazgo de su carro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos confirmó que el carro de Ligia Zulema Faerron Jiménez, localizado días atrás, no tiene vínculo con su desaparición.



Las pesquisas determinaron que el automóvil, un Volvo negro, fue encontrado en una chatarrera en Santa Rosa de La Palmera, totalmente destrozado. Una persona lo compró para repuestos y, posteriormente, lo entregó a las autoridades (ver video adjunto en la portada).

Tras la inspección ocular realizada, se confirmó que no había rastros que lo vincularan con la desaparición. La Fiscalía concluyó que no existe conexión entre el accidente, la venta del carro y el caso de Faerron.

Según información preliminar, una persona cercana a Faerron manejaba este vehículo, lo chocó y lo vendió a la chatarrera. El hombre que adquirió el vehículo para repuestos se comunicó con las autoridades judiciales para ponerlo a disposición de la investigación.



Mientras tanto, la vivienda de la mujer permanece bajo custodia de la Fuerza Pública desde el 1° de octubre, y los agentes judiciales continúan con el allanamiento y análisis para determinar si allí podrían encontrarse indicios relevantes.

Entre las líneas de investigación que se manejan, se analiza que la desaparición podría estar vinculada a deudas pendientes de Faerron, lo que abre la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Faerron tiene 53 años y es mamá de tres mujeres y un hombre. Telenoticias los contactó, pero hasta el momento de publicación de esta nota, indicaron que no quieren hablar del caso.



Faerron fue vista por última vez el 25 de setiembre en Ciudad Quesada. Cualquier persona con información puede comunicarse al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.





