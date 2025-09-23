OIJ desarticula red de sextorsión en Puntarenas que enviaba dinero a República Dominicana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un operativo este martes con el fin de detener a 12 personas sospechosas de integrar una banda dedicada a la sextorsión en la provincia de Puntarenas.

Según las pesquisas, el grupo utilizaba sitios web en los que se ofrecían supuestos servicios sexuales, para luego extorsionar a quienes mostraban interés, pero no concretaban los pagos (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con el director del OIJ, Randall Zúñiga, las víctimas recibían amenazas con el uso de sus imágenes y datos personales si no cancelaban montos que iban desde los ₡500.000 hasta los ₡3,5 millones. Hasta el momento, se han identificado 53 personas afectadas y un perjuicio económico cercano a los ₡50 millones.

Las investigaciones señalan que la estructura era liderada por tres jóvenes —dos mujeres y un hombre—, quienes enviaban parte de las ganancias a República Dominicana, donde se encontrarían otros cabecillas.

Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en El Progreso, El Roble, Chacarita y Barranca, todas en Puntarenas. En el operativo participaron decenas de agentes judiciales.

Las autoridades instaron a posibles víctimas adicionales a presentar la denuncia ante las instancias correspondientes.