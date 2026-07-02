OIJ desarticula presunto grupo narco en Osa con allanamientos en 13 puntos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este jueves 13 allanamientos en Osa como parte del caso Triángulo.

La operación permitió la detención de 12 personas. El objetivo es capturar a 18 sospechosos vinculados con tráfico local de drogas y varios homicidios.



El director general a.i. del OIJ, Michael Soto, informó que durante los allanamientos los agentes decomisaron dos armas de fuego, una importante cantidad de droga y marihuana. Las evidencias continúan bajo procesamiento.



Según la investigación, la organización operaba principalmente en Osa, Palmar Norte y Palmar Sur. El grupo se dedicaba al tráfico local de drogas y mantenía el control de la actividad ilícita en esos sectores.



Las pesquisas permitieron identificar 19 puntos de venta de droga administrados por la estructura. En una fase anterior del caso, el OIJ detuvo a 19 personas relacionadas con la organización. Con las capturas de este operativo, la investigación suma 31 personas detenidas.







El OIJ también relaciona a la organización con cuatro homicidios. Uno de esos casos ya fue esclarecido. Los otros tres permanecen en investigación.

Soto indicó que el grupo utilizaba amenazas e intimidación para mantener el control territorial. Las autoridades además investigan un aparente vínculo con la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, quien, según la hipótesis policial, abastecía de droga a la organización para su distribución en la zona.



De acuerdo con el director a.i. del OIJ, los sospechosos también utilizaban el nombre de esa estructura criminal para intimidar a otros vendedores de droga y consolidar su dominio.



La investigación inició hace aproximadamente dos años. El OIJ determinó que un hombre de apellido Sainz, conocido con el alias La Jota, comenzó un proceso para controlar el narcomenudeo en la zona mediante amenazas y hechos violentos. Esa estrategia permitió a la organización expandir su dominio sobre la venta local de drogas.



En otro hecho relacionado con la investigación, agentes judiciales enfrentaron una persecución contra integrantes del grupo.

Durante el incidente, el vehículo de los sospechosos intentó embestir una unidad policial. El automotor terminó volcado. Los oficiales decomisaron un fusil AR-15, un fusil calibre 30-30 y municiones.

