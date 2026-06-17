OIJ desarticula organización de narcotráfico en Corredores tras ocho allanamientos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este miércoles ocho allanamientos en Corredores como parte de una investigación por aparente tráfico de drogas en la modalidad de venta. El operativo permitió la detención de tres personas y la desarticulación de una organización criminal que operaba en la zona.



La investigación comenzó en 2025 tras información confidencial recibida por las autoridades. Los reportes señalaban la existencia de una estructura dedicada a la comercialización de drogas. El grupo era presuntamente liderado por un hombre de apellido Cerdas, conocido como "Moncho", de 46 años (ver video adjunto en la portada).



Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, la organización "estaba integrada por aproximadamente 10 personas".



Durante el proceso investigativo, los agentes detuvieron en agosto de 2025 a un sospechoso de apellido Pérez. El hombre permanece en prisión preventiva.



Las diligencias efectuadas este miércoles permitieron la captura de una mujer de apellido Castillo, de 26 años, quien figura como colaboradora cercana de Cerdas. Además, las autoridades detuvieron a una segunda mujer de apellido Gusano, quien labora como oficial de la Fuerza Pública y se encuentra destacada en la zona de Zambito.



El principal sospechoso, identificado como Cerdas, continúa pendiente de captura. Las autoridades también buscan a otra persona vinculada con la organización.



Durante los allanamientos, los agentes decomisaron clorhidrato de cocaína, cocaína base, crack y marihuana en distintas presentaciones. También incautaron un arma de fuego, un vehículo y una importante suma de dinero en efectivo.



Muñoz indicó que las investigaciones continúan para determinar otros posibles vínculos y actividades relacionadas con el grupo criminal.



El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre el OIJ y el Ministerio Público para combatir la criminalidad organizada en el país.





