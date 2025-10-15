OIJ desarticula grupo ligado a alias "Diablo" tras torturar a un hombre dentro de búnker

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí desarticuló este miércoles una célula criminal vinculada a alias “Diablo”, luego de una serie de allanamientos realizados en La Roxana, donde fue detenida una banda sospechosa de torturar a un hombre en un búnker.

El operativo, ejecutado en conjunto con la Fuerza Pública y la Fiscalía de Pococí, permitió la captura de cinco hombres identificados con los alias de “Chacho”, “Pastrana”, “Chulo”, “Seco” y “Chico”. Según las autoridades, el principal líder del grupo es “Chacho”, quien sería una de las manos derechas de alias “Diablo” y mantenía operaciones delictivas en la zona caribeña.

Durante la madrugada, los agentes judiciales ingresaron a varias viviendas vinculadas con los sospechosos, entre ellas la casa del líder. Sin embargo, este logró escapar hacia una zona montañosa cercana, por lo que los agentes especializados en búsqueda rural debieron rastrear el área hasta lograr su detención (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con la investigación, los detenidos habrían privado de libertad y torturado a un hombre el pasado 22 de septiembre dentro de un búnker. A la víctima la quemaron en varias partes del cuerpo y la golpearon brutalmente, con la aparente intención de asesinarlo y mutilarlo. Pese a las graves lesiones, el hombre logró escapar y alertar a las autoridades, lo que permitió iniciar la investigación que culminó con los allanamientos de hoy.

Los cinco sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía de Pococí, donde se solicitarán las medidas cautelares correspondientes.



