OIJ desarticula brazo armado del Cártel del Caribe Sur en Limón tras 12 allanamientos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón realizaron este jueves 12 allanamientos para capturar a presuntos miembros del brazo armado del cártel del Caribe Sur, organización asociada al líder detenido Tony Peña Russell.

Los operativos se desarrollaron principalmente en Barrio Atlántida y Los Cocos, desde las 4:00 a.m., con apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica.



De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, los allanamientos buscan desarticular a un grupo de gatilleros entre los 19 y 27 años, investigados por su presunta participación en cuatro homicidios, incluido un doble asesinato y el crimen ocurrido el 27 de agosto, cuando un hombre fue ultimado frente a su nieta de tres años al recogerla en una guardería.



Díaz confirmó que estos jóvenes eran parte del brazo violento del cártel, conocido internamente como “los diablos” o “los diablitos”, liderado por un sujeto apodado Diablo Lee. El fiscal aclaró que este alias no tiene relación con Alejandro Arias Monge, conocido también como “Diablo”.

​Durante uno de los allanamientos en Atlántida, la policía encontró entre 15 y 17 armas largas, gran cantidad de munición para AK-47 y cargadores tipo caracol, según informó Michael Soto, director adjunto del OIJ. Las autoridades calificaron este hallazgo como evidencia del alto poder de fuego del grupo.

El caso del homicidio del hombre nicaragüense frente a su nieta continúa siendo uno de los hechos más alarmantes para las autoridades. Según Soto, el crimen se habría cometido dentro de dinámicas entre bandas criminales, pero lo que más preocupa es la violencia extrema que los sospechosos —la mayoría muy jóvenes— estarían dispuestos a ejercer en espacios públicos y sin medir riesgo para terceros.



Hasta el momento, las autoridades reportan tres detenidos, aunque no se descartan más capturas conforme avancen los operativos. El OIJ mantiene abiertas investigaciones relacionadas con esta facción violenta y con otros subgrupos asociados a la estructura del cártel.



Soto subrayó que, aunque estas acciones policiales permiten contener la criminalidad, la solución a largo plazo requiere intervenciones sociales profundas en Limón, donde el crimen organizado recluta jóvenes desde edades tempranas.