OIJ desarticula banda sospechosa de robar combustible en pequeñas cantidades

Periodista: Jimena López Araya.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló este miércoles a la banda de “Los Paisas”, un grupo presuntamente dedicado al robo de combustible, pero con patrones poco usuales.

Por ejemplo, realizaba extracciones constantes del poliducto, pero en pequeñas cantidades.

Las pesquisas desarrolladas por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en coordinación con el OIJ y el Ministerio Público, detectaron que esta estrategia buscaba evadir los controles y dificultar la detección de la actividad ilegal.

Como parte del operativo, se realizaron siete allanamientos en Turrialba y Siquirres, donde fueron detenidos cuatro sospechosos: dos hombres de apellido Gutiérrez y otros dos de apellidos Herrera y Monge.

Durante las diligencias, en El Cairo de Siquirres, las autoridades decomisaron 550 litros de combustible almacenados en 17 pichingas, además de 250 recipientes vacíos y 21 estañones que, según el reporte oficial, estarían relacionados con el almacenamiento y transporte del producto sustraído.

Recope advirtió que este tipo de actividades no solo genera pérdidas económicas, sino que también representa un riesgo para las comunidades cercanas al poliducto, debido a la posibilidad de incendios, explosiones y daños ambientales.

Mientras el caso avanza en los tribunales, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de esta estructura y su posible vinculación con otros hechos similares.