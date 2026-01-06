OIJ desarticula banda que extorsionaba dueños de locales comerciales en Batán

La Policía Judicial confirmó que el operativo se ejecutó durante la madrugada y permitió la detención de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, sospechosas de integrar esta organización vinculada a la banda criminal liderada por un sujeto conocido como alias "Curri", quien ya se encuentra en prisión preventiva por otras causas.

Según las autoridades, uno de los principales objetivos de la investigación, un hombre de apellido Jiménez, alias "La", intentó huir cuando los agentes ingresaron a su vivienda (ver video adjunto en la portada).

El sospechoso logró escapar inicialmente por una zona boscosa y se refugió en otra casa a casi dos kilómetros del punto original del allanamiento. Tras un amplio despliegue policial, fue localizado y capturado alrededor de las 5:20 a. m., luego de un operativo conjunto entre el OIJ, la Fuerza Pública y unidades especiales de apoyo.

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían vinculados con delitos de extorsión, amenazas agravadas, accionamiento de armas de fuego y agresión. Las autoridades indicaron que la estructura criminal cobraba “peajes” o “tributos” a comerciantes y vecinos, bajo la amenaza de atentar contra sus vidas, sus negocios o sus propiedades.

Las denuncias que dieron origen al caso se remontan a diciembre anterior. En uno de los primeros hechos reportados, una víctima fue amenazada con armas de fuego y obligada a pagar ₡3 millones mensuales.

En otro caso, los sospechosos exigieron un millón de colones como pago extorsivo. Ante la negativa de las víctimas, se habrían realizado detonaciones con armas de fuego, incluso de alto calibre, en la comunidad de Cuba Creek.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Araya, explicó que se trata de un grupo compuesto mayoritariamente por personas jóvenes, con edades entre los 20 y 26 años, que presuntamente intentaban retomar el control territorial tras la captura de su líder principal. “Una de las dinámicas que utilizan es el cobro de peajes para imponerse en la zona”, señaló.

La Fuerza Pública indicó que brindó apoyo táctico, perimetral y de inteligencia durante el operativo, y que estas personas también tendrían vínculos con otras estructuras criminales asociadas al narcotráfico en la región Caribe.

El OIJ continúa con las diligencias judiciales correspondientes, mientras las personas detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica.