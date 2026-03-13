OIJ confirma acceso al correo de Nadia Peraza días después de su muerte

Una experta en cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que una persona accedió al correo electrónico de Nadie Peraza días después de su muerte.

El mismo informe revela que también se reportaron accesos a las redes sociales ligadas a ese correo electrónico de Peraza, asesinada en 2024 y cuyo cuerpo desmembrado fue hallado dentro de una refrigeradora en San Pablo de Heredia.

“Los accesos se hicieron a los perfiles posterior a la desaparición de esta persona. En el informe que nosotros emitimos, no se logra llegar a la identidad (de quién o quiénes accedieron).

“Las direcciones IP que se utilizaron desde ambos perfiles fue para el 11 de mayo, 14 de mayo y 15 de mayo”, explicó la agente Margot Solano en el juicio que se sigue contra Jeremy Buzano Paisano, principal sospechoso del crimen.

Desde esas direcciones se accedieron a perfiles personales de la víctima.

Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima, explicó que, de momento, no es posible determinar si el sospechoso fue quien ingresó a esos perfiles, pero sí la forma en que se accedió a las cuentas de Instagram, Facebook y WhatsApp de Peraza.

Originalmente se tenía previsto que el juicio durara dos meses pero, transcurrido el primero, las autoridades están a solo dos testimonios de acabar con el proceso, por lo que es posible que la próxima semana inicie la etapa de conclusiones por parte del Ministerio Público.