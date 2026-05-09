OIJ busca a joven de 18 años desaparecida en Aserrí

El Organismo de Investigación Judicial pide a la ciudadanía la colaboración para dar con el paradero de Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, y quien fue reportada como desaparecida desde este viernes.

Según las autoridades, ella fue vista por última vez en el sector de Salitrillos de Aserrí.

Su madre aseguró que, al momento de la desaparición, vestía blusa, short y gorro negros. Además de tenis tipo Converse.

Tiene el cabello rubio y rizado.

Según su mamá, la joven no acostumbra a salir sin mantener en comunicación, pero desde ayer no responde a mensajes ni llamadas.

Si usted tiene alguna información que pueda ser de utilidad para las autoridades, debe llamar al Centro de Información Confidencial del OIJ 800-8000-645, o bien a los teléfonos de su familia: 6265-6145, al 8767-1037 o al 2259-0145.

