OIJ, bancos y otras instituciones anuncian frente común contra estafas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), autoridades de los bancos y otras instituciones anuncian un frente común contra estafas electrónicas.



La Sección de Fraudes de la Policía Judicial atendió el año anterior, solo en San José, más de 3.000 denuncias por esta modalidad de delito. En este primer trimestre de 2022, se contabilizaron 1.700 denuncias, más de la mitad del año pasado. El perjuicio económico supera los ₡1.000 millones.

“Creo que los mecanismos existen, pero como ciudadanos no sabemos cómo usarlos eficientemente. Si un ciudadano no hizo una transacción, puede llegar a la institución, 'yo no la hice'. Las ventas de información se dan no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo”, comentó Raúl Rivera, de la Asociación Bancaria Costarricense.

“Carding”, según describe el agente Yorkssan Carvajal, es una modalidad que es directa a las tarjetas de débito y crédito que están ligadas a una cuenta bancaria de la víctima. El delincuente realiza compras no autorizadas desde la tarjeta de la víctima.

Las recomendaciones de las autoridades es que rechace cualquier llamada en la que le pidan datos personales y privados, también si ve un correo de una entidad bancaria, primero comuníquese con el banco antes de ingresar al enlace.

Repase la nota completa en el video adjunto.