OIJ allana vivienda en Alajuelita por presunta red de préstamos “gota a gota”

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este martes un allanamiento en una vivienda ubicada en la urbanización Chicaba, en el centro de Alajuelita, como parte de una investigación por presuntos préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” y asaltos agravados.



Según informó el OIJ, en el inmueble reside una pareja que figura como sospechosa de brindar créditos informales con altos intereses, una práctica que suele derivar en cobros excesivos y presuntas agresiones contra las personas que no logran cumplir con los pagos (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con la información preliminar, los investigadores se mantienen en el sitio recolectando evidencia que permita vincular a los sospechosos con estos delitos. La presencia policial se ha extendido por varios minutos mientras se revisa el lugar en busca de documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios relevantes para el caso.



Las autoridades indicaron que, por el momento, este es el único punto allanado y no se tiene confirmación de operativos simultáneos en otros sectores. No obstante, no se descarta que la investigación se amplíe conforme avancen las diligencias judiciales.



El OIJ recordó que este tipo de préstamos se caracteriza por imponer intereses muy elevados, lo que provoca que las deudas crezcan rápidamente y que, en algunos casos, los prestamistas recurran a amenazas, intimidaciones e incluso agresiones físicas contra quienes no pueden pagar.



La investigación continúa en desarrollo y las autoridades no han confirmado detenciones hasta el momento.

