OIJ allana tres puntos en San José por decenas de tachas de vehículos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza tres allanamientos este miércoles en diferentes puntos de San José. El operativo busca detener a tres hombres vinculados con decenas de tachas de vehículos.

Los agentes de la Sección de Robos y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) iniciaron las diligencias cerca de las 5:05 a. m (ver video adjunto en la portada).

Uno de los allanamientos se desarrolla en Barrio Paso 86, en Alajuelita. Los otros dos puntos intervenidos se ubican en Hatillo y Barrio Cuba.

Las autoridades buscan evidencia relacionada con los robos. Los investigadores analizan la posible participación de los tres sospechosos en varios casos registrados durante los primeros seis meses de 2026.

El cantón central de San José concentra una alta cantidad de denuncias por tacha de vehículos. La Policía Judicial recibió más de 1.500 casos por este delito durante el primer semestre del año, según datos citados durante el reporte.

Los delincuentes suelen romper las ventanas de los automóviles. También utilizan inhibidores de señal para impedir el cierre de los vehículos con controles remotos.

Entre los artículos sustraídos figuran computadoras, cámaras de video, billeteras y teléfonos celulares.

El operativo se mantiene en desarrollo. Hasta el momento del reporte, se desconoce si hay detenidos.