OIJ allana dos casas por homicidio de supuesto integrante de banda "Los Lara"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) realizan este martes dos allanamientos en San Rafael Arriba de Desamparados como parte de la investigación por el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 7 de mayo en Paseo Colón.

Los agentes intervinieron dos casas desde las primeras horas de este martes. Las diligencias forman parte de la investigación por un ataque armado ocurrido frente a Torre Mercedes.

El caso corresponde al asesinato de un hombre de entre 26 y 27 años. El hecho ocurrió el 7 de mayo, cerca de las 2:20 p. m., en Paseo Colón.

Según la investigación, dos hombres que viajaban en motocicleta interceptaron un carro y dispararon en múltiples ocasiones contra el conductor. La víctima murió en el sitio.

Durante la balacera también resultaron heridas dos mujeres. Una viajaba como acompañante en el vehículo atacado. La otra era una adulta mayor que se desplazaba en un autobús que pasaba por el lugar. Ambas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios y posteriormente recibieron el alta médica.

Las autoridades vinculan al fallecido con la banda "Los Lara". Ese grupo figura en investigaciones por presuntos delitos de narcotráfico, venta de drogas, sicariato, homicidios y préstamos conocidos como "gota a gota".

Los agentes ingresaron a las viviendas por distintos puntos del sector. También realizaron inspecciones en un río cercano ante la posibilidad de que algún sospechoso escapara por esa zona.

El operativo continúa. Los investigadores recopilan evidencia para esclarecer el crimen. Al cierre de esta publicación, las autoridades no reportan personas detenidas.