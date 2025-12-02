OIJ allana casas en Alajuelita por red de estafas con aplicación de préstamos

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Municipal de Alajuelita, realizaron dos allanamientos simultáneos en ese cantón como parte de un operativo contra una presunta red dedicada a cometer estafas digitales.

El principal punto intervenido se ubicó en Llano Sitio, donde las autoridades identificaron al presunto cabecilla de la organización. En el sitio se efectuó la detención de personas vinculadas con la investigación y se decomisó evidencia relevante para el caso (ver video adjunto de Telenoticias).

De forma paralela, otro grupo de agentes ingresó a una vivienda en Tejarcillos, en la urbanización Chorotega, donde también se detuvieron sospechosos relacionados con la estructura delictiva.

De acuerdo con la investigación, los implicados utilizaban la aplicación EMA, una plataforma para solicitar préstamos en línea. Presuntamente, ingresaban datos personales de ciudadanos sin su consentimiento para tramitar créditos a su nombre y posteriormente retirar los fondos.

Las víctimas únicamente se enteraban del fraude cuando recibían notificaciones de cobro por montos que nunca habían solicitado. Tras múltiples denuncias, el OIJ inició la investigación que derivó en los allanamientos de esta mañana.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades ampliarán detalles conforme avance la recolección de pruebas.



