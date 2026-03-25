OIJ advierte que homicidios de menores van en aumento y suman 200 en cinco años

El entorno social, familiar y económico son algunos de los factores que influyen en el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en el país. Las autoridades advierten que esta realidad expone a los adolescentes a escenarios de alto riesgo, donde el promedio de vida suele ser bajo y las posibilidades de ascender dentro de estas estructuras son limitadas.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos cinco años se ha registrado un incremento en los homicidios de población joven. En el caso de menores de edad asesinados, las cifras muestran una tendencia al alza: 25 casos en 2020, 14 en 2021, 22 en 2022, 44 en 2023, 47 en 2024 y 50 en 2025.

Un comportamiento similar se observa en el grupo de entre 18 y 30 años. En 2020 se reportaron 388 homicidios, cifra que pasó a 374 en 2021, 438 en 2022, 631 en 2023, 605 en 2024 y 589 durante 2025.

El OIJ advierte que este fenómeno podría mantenerse en el futuro si no se implementa una solución integral que atienda las causas estructurales del problema. Además, especialistas coinciden en que la repetición de patrones de violencia incrementa la vulnerabilidad de los adolescentes, especialmente en aquellos casos donde crecen en entornos familiares vinculados con actividades delictivas.

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