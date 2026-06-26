Oficial: Joel Campbell es el nuevo fichaje de Inter San Carlos

Ya es oficial, Joel Campbell tiene nuevo club y será el recién ascendido a la Primera División, el Inter San Carlos.

Mediante una publicación en redes sociales, el club quiso dar “pistas” del nuevo fichaje, pero claramente usando imágenes que recuerdan la trayectoria del futbolista.

“El fútbol siempre necesita un 10 y nosotros ya lo tenemos. Pronto sabrán de quién hablamos”, explicó el club.

A las 11:30 a. m. se darán a conocer todos los detalles de la llegada de Campbell al recién ascendido a Primera, pues el club tiene programada una conferencia de prensa en un hotel de San José.

La llegada de Campbell sin duda es uno de los anuncios más importantes del recién mercado de fichajes de la máxima categoría, pues el futuro del futbolista estaba en boca de todos tras su salida de Alajuelense.







