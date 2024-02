Oficial: Horacio Elizondo deja de ser presidente de la Comisión de Arbitraje

El exsilbatero argentino Horacio Elizondo ya no será más el presidente de la Comisión de Arbitraje.

Además, en febrero, este medio también dio a conocer que tanto Elizondo como otros funcionarios de la federación no tenían permiso de trabajo al día.

Al no contar con su documentación al día, la Dirección de Migración y Extranjería evitó que los trabajadores que no tenían todo en regla en el país siguieran trabajando, por lo que Horacio no pudo desempeñar sus funciones hasta esta semana.