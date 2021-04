Oficial héroe rescató a madre y niña atrapadas en vehículo a punto de incendiarse

Un agente de seguridad privada de la empresa Securitas se convirtió en héroe al rescatar, en medio de sus labores, a una madre y su pequeña hija que estaban atrapadas dentro de un vehículo a punto de incendiarse.



El hecho ocurrió la noche del domingo 21 de marzo dentro del parqueo del supermercado Palí en Zapote.

Para David Palma el día transcurría con normalidad, una guardia como cualquier otra, hasta que recibió el reporte de que algo ocurría en el parqueo del supermercado, por lo que de inmediato se acercó a ver lo que pasaba sin sospechar que ese día iba a ser el superhéroe de una pequeña niña.

“Yo me encontraba trabajando dentro del supermercado cuando recibo la alerta, me aproximo al parqueo con un foco y con cautela, pero es cuando veo el carro envuelto en humo y a la señora con una niña pequeña gritando dentro”, relató a Teletica.com el joven.

David se encuentra con una impactante escena, una madre con su hija desesperadas pidiendo auxilio, atrapadas dentro de un vehículo envuelto en humo, por lo que sin pensarlo dos veces acude a su rescate.

“Ella me comenzó a decir desesperada, ‘sáqueme de aquí por favor, saque a mi hija, por favor ayúdeme’.

“Bendito Dios yo portaba un foco que en su parte de abajo tiene quiebra vidrios, yo lo golpee unas tres veces hasta que el vidrio cedió.

“Ese foco yo lo tengo hace más de 4 años y siempre me vacilaban en el trabajo, para qué lo tiene, casi no sirve, pero yo siempre lo tenía por alguna emergencia, y al final el foco ayudó a rescatar la niña.

“Yo saqué primero a la menor, la madre me la dio, ahí fue cuando me corté la mano con los cristales, pero no fue nada en comparación con lograr rescatarlas en ese momento. Ya luego logré sacar a la mamá.

“La muchacha no logró salir en el momento porque el carro contaba con un bloqueo central y seguramente por el corto no podía abrir los seguros, por lo que ahí fue donde entró en pánico y comenzó a pedir ayuda”, relató.

Una vez con la madre y niña a salvo, el oficial buscó un extintor para evitar que el carro fuera consumido por las llamas y luego se curó las heridas.

“Yo usé el extintor de fuego químico de la empresa para evitar que se hiciera el incendio.

“Ellas fueron revisadas en el lugar, estaban bien, asustadas, pero bien, habían tragado un poco de humo, les dimos agua. Estaban muy asustadas llorando.

“Cuando ya vi que estaban estables, me fui para adentro porque me di cuenta de que estaba cortado y tenía vidrios incrustados en la mano, en el chaleco ando un botiquín y también usé el de la empresa, con unas pinzas me saqué los vidrios y me curé.

“Cuando ya llegó Bomberos y Fuerza Pública, supongo que algún cliente los llamó, ya todo estaba bajo control”, relató.

Un corto circuito ocasionó el problema

“Luego encontramos al esposo que estaba dentro comprando y con él se revisó el carro y vimos que un corto circuito en los parlantes del carro comenzó a quemar la cajuela y el humo comenzó a entrar a la cabina donde estaban ellas dos.

“El carro no les encendió, lo tuvieron que sacar remolcado, ellos se portaron de la mejor forma, el esposo no se molestó porque yo quebrara el vidrio, más bien estaban muy agradecidos”, agregó David.

Regalo de cumpleaños

La pequeña Priscilla el día anterior acababa de cumplir sus seis años, si bien vivió un susto inimaginable ese día, también recibió un regalo que nunca olvidará cuando David la rescató.

“El día anterior, la chiquita estaba cumpliendo años. Yo cuando me entero de esa noticia de que ella venía cumpliendo años más me conmovió.

“Tengo tres hijos y mi esposa tiene 5 meses de embarazo. Yo me siento agradecido, me siendo como si hubiera pasado con mi familia, yo lo vi así, que hubiese podido ser yo o mi familia los que estábamos en peligro en ese momento.

“En la empresa Securitas reconocieron mi labor en el boletín interno que tienen y me respaldaron por lo que hice.

“Después del incidente han llegado un par de veces al Palí y siempre nos saludamos y se muestran muy agradecidas” concluyó emocionado el agente.