Oficial de seguridad tras despido: "La gente es muy buena para señalar, para hacer leña del árbol caído"

Karen, la oficial de seguridad despedida tras la difusión de un video en el que aparece bailando dentro del Ebáis Limón 2000 junto a personas ajenas al centro médico y con bebidas alcohólicas, rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos.

En un video publicado en redes sociales, la exfuncionaria aceptó que cometió un error, aunque aclaró que no se encontraba en turno laboral cuando ocurrió el incidente.

“Mi error fue volver a ingresar al Ebáis con el pantalón de trabajo y en estado de ebriedad, aunque ya no estaba en horas laborales. La que estaba en turno era mi compañera. Cometí un error, sí, pero soy una persona seria, con valores, y esto no me va a derrotar”, expresó.

Karen aseguró tener pruebas de que no estaba trabajando en ese momento y señaló que el colchón que aparece en el video pertenecía a otra funcionaria. También criticó a quienes, según ella, “hicieron leña del árbol caído” y afirmó que el video fue difundido con la intención de perjudicarla.

Video completo de Karen:

La mujer, madre de tres hijos y estilista profesional desde hace 17 años, aprovechó la atención mediática para ofrecer un descuento en sus servicios de belleza a quienes la contacten.

“No es un video sexual ni inapropiado en ese sentido. La gente puede señalar, pero hay un Dios justo. Esto me hará más fuerte”, concluyó.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que la empresa privada de seguridad que la contrataba procedió con su despido, tras considerar que su conducta fue contraria a los protocolos institucionales.



