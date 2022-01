Oficial: Clausura 2022 comenzará con solo dos partidos

La Unafut hizo oficial este martes la reprogramación del juego entre San Carlos y Santos, por lo que el Torneo de Clausura únicamente iniciará con dos partidos.

"El equipo santista cuenta con cinco jugadores positivos y una certificación del médico del club Dr. Allan Castillo López en donde hace constar que nueve jugadores están sintomáticos y cuatro casos

con síntomas gripales que podrían ser falsos negativos", cita un comunicado de prensa de Unafut.



Por lo anterior, el certamen comenzará con estos dos compromisos: Pérez Zeledón jugará contra Grecia a las 8 p. m., mientras que Guadalupe enfrentará a Cartaginés a las 8:10 p. m.



Los juegos que serán reprogramados son Guanacasteca vs. Saprissa, Sporting vs. Alajuelense, Herediano vs. Jicaral y San Carlos vs. Santos.

La Unafut acordó con los clubes un testeo masivo a todos los jugadores antes del debut del certamen y arrojó múltiples casos en los clubes.

Por ejemplo, en Guanacasteca se detectaron 18 jugadores y tres miembros del cuerpo técnico.

En Jicaral salieron positivos 15 futbolistas y una persona del cuerpo técnico.

En Alajuelense se reportaron siete casos de COVID-19, mientras que en el Deportivo Saprissa dos.

Julián Solano, presidente de Unafut, explicó este lunes que hay un 91% de jugadores que cuentan el esquema de vacunación completo.