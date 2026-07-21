Oficial: Así se jugará la primera fecha del Torneo de Apertura

El telón del Torneo de Apertura tendrá su inauguración este jueves con el debut del campeón nacional.

La Unafut dio a conocer los horarios de los partidos de la jornada inaugural.

Para esta temporada se dio el ascenso de Inter San Carlos y también de Escorpiones.

Además, la Federación Costarricense de Fútbol indicó que la Asociación Deportiva San Carlos tiene su licencia suspendida por tener deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Será cuestión de tiempo para determinar si este compromiso se lleva a cabo o, por el contrario, ganará Escorpiones 3-0.

Los horarios:

Herediano vs. Puntarenas: Jueves 8 p. m.

Saprissa vs. Pérez Zeledón: Viernes 8 p. m.

Cartaginés vs. Inter San Carlos: Sábado 5 p. m.

Sporting vs. Alajuelense: Sábado 8 p. m.

San Carlos vs. Escorpiones: Domingo a las 5 p. m.