Ofertas seguras, destinos soñados y turismo responsable: Así arranca Expoviajes 2025

Este fin de semana, el Centro de Convenciones de Costa Rica se convierte en el epicentro del turismo vacacional con la XI edición de Expoviajes, la feria que reúne lo mejor de los destinos nacionales e internacionales, líneas aéreas, cruceros, hoteles, agencias de viajes y asesorías en un solo lugar.

Durante el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en horario de 10 a. m. a 6 p. m., los visitantes podrán explorar la oferta de 68 empresas participantes, todas debidamente inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y avaladas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Leonel Bonilla, director de Expoviajes, destacó que la feria responde al creciente interés de los costarricenses por viajar, “estamos viajando más de 1.400.000 personas al año, y cada vez más se animan a realizar viajes de largo alcance. Expoviajes es el mercado de los ticos que aman viajar”.

Entre los destinos internacionales disponibles se encuentran Colombia, Boquete (Panamá), Cancún (México), Tailandia y muchos más. Además, el evento contará con la presencia de entidades bancarias y programas de turismo sostenible.

“Expoviajes refleja el espíritu transformador del turismo costarricense, que crea oportunidades, empleo y desarrollo local”, agregó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Rodríguez subrayó la importancia de verificar que las empresas oferentes cuenten con la declaratoria turística del ICT o el Certificado de Sostenibilidad Turística.

El ICT participa con el programa “Mi país mi destino”, enfocado en promover el turismo interno, y “Artesanas con identidad”, una iniciativa que visibiliza el talento de mujeres emprendedoras que conectan comunidades con oportunidades.

“Cada vuelo que conecta Costa Rica con el mundo representa una oportunidad de crecimiento y reafirma el valor del turismo como motor de desarrollo sostenible”, dijo Valeria Chanto, encargada de comunicación de AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Destinos invitados

Entre los destinos nacionales invitados destacan la Isla del Coco, Monteverde, Tortuguero y Chepetown, este último con una propuesta para compartir la vida cultural de San José.

Además, la agencia Go2travel ofrecerá paquetes para asistir al Mundial de la FIFA 2026, como agente de ventas autorizado por la FIFA. Los asistentes podrán participar en el concurso “#Go2TravelBuscaFiebreFutbolero”, cuyo premio es un paquete todo incluido al evento deportivo.

Otro atractivo será el sorteo de un viaje a Tailandia, entre muchas otras promociones y concursos disponibles durante la feria.

La entrada a Expoviajes es completamente gratuita. Para quienes deseen transporte desde San José, se ofrecerá servicio ida y vuelta. Los detalles sobre horarios y puntos de salida están disponibles en las redes sociales de Expoviajes (@expoviajescostarica) y en su sitio web oficial: expoviajes.co.cr