Oferta para construir obra pública en El Salvador atrajo a 50 empresas costarricenses

“Definitivamente, no queremos sustituir en ningún momento a la empresa salvadoreña. Ahorita, El Salvador, con la estrategia de seguridad, está teniendo un 'boom' en el tema de construcción. Muchas de las empresas salvadoreñas tienen ya proyectos no solo con la DOM, sino con otras instituciones del Estado, y lo que necesitamos es ir abriendo el camino, de tal forma de que en un futuro cercano no tengamos problemas con empresas o procesos que se nos queden desiertos porque no tenemos empresas que nos oferten”, aseveró.