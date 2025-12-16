Ofelia Taitelbaum tiene padecimientos “graves” incompatibles con la cárcel, dice abogada

El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José acogió, la tarde de este martes, un incidente planteado por la representación legal de Ofelia Taitelbaum, con lo que esta podrá salir de prisión para descontar el resto de su pena en su casa, con monitoreo.

¿Pero en qué se sustentó esa gestión?

"Se solicitó una sustitución de la forma de ejecutar la pena con arresto domiciliario y monitoreada. En principio alegamos, y así fue aceptado, por las situaciones de salud, dignidad humana y los derechos humanos del adulto mayor. "Las condiciones de salud de doña Ofelia no son compatibles con el Sistema Penitenciario actual y las condiciones que se ofrecen no invitan a proteger la dignidad y la salud de la persona que se encuentra en este momento ejecutando la sentencia", explicó en entrevista telefónica con Teletica.com la abogada de la exdefensora de los Habitantes, Alejandra Araya.

De acuerdo con la jurista, su clienta fue oportunamente revisada por el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Todos los informes fueron requeridos por el órgano jurisdiccional, para fundamentar la resolución 2025002882, que sustituyó la pena de prisión por el arresto domiciliario, según confirmaron la Corte Suprema de Justicia, así como el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Cuestionada sobre los padecimientos de Taitelbaum, Araya respondió:

"Doña Ofelia tiene distintas condiciones de salud propias de su avanzada edad, de su grupo etario. También de sus condiciones que viene arrastrando desde muchos años, situaciones que son graves, lamentablemente. Todas fueron tomadas en consideración, documentadas y verificadas a través de las distintas autoridades. "Entenderá que por ser una cuestión completamente médica no puedo entrar en detalles, porque no soy autorizada, ni mucho menos para poder hablarle de un tema tan sensible y tan privado", aunó la abogada.

La gestión se planteó hace aproximadamente 10 meses, detalló la jurista.

En el marco de ese proceso, se llevaron a cabo audiencias orales, solicitudes de ampliación e informes.