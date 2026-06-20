Odontóloga de la UCR representará a Costa Rica en competencia mundial en Australia

La doctora Ana Laura Corrales Solís, odontóloga de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue seleccionada para representar al país en la prestigiosa competencia Hatton 2027 en Australia, tras obtener un reconocimiento internacional por un estudio pionero en tratamientos dentales. Su investigación se destacó por defender la eficacia de los métodos tradicionales frente a las alternativas comerciales más recientes utilizadas en carillas y coronas.

El hallazgo de la especialista sancarleña demostró que los procedimientos tradicionales para fijar coronas y carillas continúan ofreciendo, en muchos casos, una unión más resistente y duradera que algunas técnicas modernas promovidas en el mercado. Este resultado aporta evidencia científica clave para que los odontólogos tomen decisiones basadas en calidad y seguridad, más allá de las tendencias comerciales.

El proyecto de Corrales fue reconocido por la International Association for Dental Research (IADR), una de las organizaciones científicas más prestigiosas en el campo de la odontología. En 2026, la profesional recibió el premio de la división costarricense de la IADR, lo que le abrió las puertas para competir en el escenario internacional.

“Este descubrimiento no busca rechazar la innovación, sino demostrar que la evidencia científica debe guiar las decisiones clínicas. Los pacientes merecen tratamientos seguros, duraderos y de alta calidad”, señaló Corrales al recibir el reconocimiento. Su aporte refuerza la importancia de la investigación académica en la práctica odontológica.

Con este logro, Costa Rica se posiciona en el mapa mundial de la investigación dental y reafirma el papel de la UCR como referente en la generación de conocimiento científico. La participación de Corrales en Australia será una oportunidad para mostrar el talento nacional y la capacidad de la academia costarricense de influir en la odontología global.