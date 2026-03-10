Ocho ticos que estaban atrapados por guerra en Medio Oriente regresan a Costa Rica

La Embajada de Costa Rica y el Consulado General en Doha informaron que el pasado sábado 7 de marzo se concretó la repatriación segura de ocho ciudadanos costarricenses que se encontraban temporalmente en Catar, en medio de la situación de seguridad tras la guerra en el Medio Oriente.

Según explicó la Cancillería, los ticos salieron de Doha en vuelos especiales de evacuación operados por Qatar Airways con destino a Madrid y París.

"La operación fue posible gracias al seguimiento permanente y la coordinación consular, que incluyó comunicación constante con las personas afectadas, acompañamiento y asistencia durante todo el proceso hasta su salida del país", indicaron.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la Embajada y el Consulado General han mantenido contacto cercano con la comunidad costarricense residente en Catar, que actualmente supera las 150 personas.

Las autoridades diplomáticas dijeron que seguirán informando a los nacionales sobre la evolución de la situación en Medio Oriente, así como las recomendaciones de seguridad y los mecanismos de comunicación disponibles.

Según datos actualizados de la Cancillería, al menos 757 ticos viven en países impactados por las recientes operaciones militares, de los cuales 300 están en Israel y Palestina.



Entre los que permanecen atrapados o piden ser repatriados, están los que viajaron por turismo y quedaron en medio de las tensiones.

Datos de contacto del Consulado en Catar: