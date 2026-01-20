Ocho fracciones del “Acumulado” fueron devueltas a la JPS: ¿Qué pasa con ese dinero?
La combinación ganadora fue el número 67 con la serie 150, en dos emisiones.
La Junta de Protección Social (JPS) informó, este lunes, que ocho fracciones del premio Acumulado, que salió el domingo durante el Sorteo de Lotería Nacional, fueron devueltas a la institución por los vendedores.
El premio era por un monto de ₡490 millones. La combinación ganadora correspondió al número 67, serie 150, en dos emisiones.
De acuerdo con el artículo 5 del Procedimiento de la Promoción del Acumulado, el importe de esas fracciones se suma al monto base del próximo premio acumulado, inicialmente establecido en ₡100 millones.
De esta manera, según explicó la JPS, para el próximo sorteo de Chances, que se realizará este martes 20 de enero a las 7:30 p. m., el monto acumulado asciende a ₡492 millones.
En la tómbola ingresarán 59 bolitas de premios extra y una bolita con la palabra “Acumulado”.
Para participar en esta promoción no se requiere ningún pago adicional: basta con adquirir productos de Chances o Lotería Nacional.
“Esperamos a las personas ganadoras del Acumulado y agradecemos a quienes confían en los juegos legales de la JPS, ya que cada compra se traduce en apoyo social para miles de personas”, afirmó Saray Barboza, gerente de Producción, Operaciones y Comercialización de la entidad.