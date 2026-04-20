Ocho equipos llegan a la jornada 17 del Clausura peleando por algo

La jornada 17 del Clausura, la penúltima de la fase regular, tiene a ocho equipos peleando por algo, siendo una fecha trascendental.

Para abrir la fecha, el martes a las 6 p. m., Sporting se mide en casa con Liberia. Los liberianos, que suman varios partidos sin perder, ya están peleando por el segundo lugar, mientras que los albos tienen posibilidades matemáticas de clasificar.

A segunda hora, a las 8 p. m., en el Fello Meza, Cartaginés recibe a San Carlos. Los brumosos son cuartos, pero tienen opciones de ser segundos si ganan. A los Toros los números también les alcanzan para soñar con la cuarta casilla. Además, están a un punto de salvarse del descenso.

El miércoles, a las 6 p. m., Pérez Zeledón recibe a Herediano. Los rojiamarillos son líderes y necesitan un punto para asegurar que terminarán la fase regular en el primer lugar.

A las 8:30 p. m., en Tibás, Saprissa se mide con Guadalupe. Los morados son segundos y ven de lejos a los florenses, pero hay presión de sus perseguidores. Los guadalupanos podrían llegar descendidos, pero si San Carlos pierde el martes, los josefinos deberán ganar para mantenerse con vida una fecha más.

Finalmente, el jueves a las 8 p. m., Alajuelense recibe a Puntarenas. Los porteños no juegan por nada, mientras que los manudos lo hacen por todo. La Liga necesita ganar y esperar otros resultados para intentar meterse en semifinales y defender su título.