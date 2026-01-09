Ocho equipos incorporaron jugadores extranjeros en su planilla

En un mercado de fichajes muy movido, ocho de los 10 equipos de la Primera División apuestan por jugadores extranjeros en sus llegadas.

Mientras unos futbolistas llegan por primera vez al país, otros cambian de divisa o regresan tras haber salido a otros rumbos.

En el primer ejemplo hay nombres como Enzo Fernández, quien hará sus primeras armas en el balompié local con Cartaginés.

En el caso de jugadores que regresan tras probar suerte en otros países está Luis Javier Paradela, quien otra vez se vestirá con la camiseta de Saprissa tras su préstamo al fútbol de Rumanía.

Finalmente, el panameño Jorman Aguilar es uno de los que cambia de casa, pasando de Pérez Zeledón a San Carlos.

México es el país con mayor presencia en la lista, con cinco futbolistas. Le siguen Honduras y Panamá, ambos con cuatro jugadores cada uno, lo que los coloca como las segundas nacionalidades más frecuentes entre los refuerzos considerados.

Por su parte, Argentina aporta dos futbolistas, mientras que Paraguay, Nicaragua y Cuba cuentan con un representante cada uno dentro del listado.

La lista

Cartaginés

• Enzo Fernández (Argentina)

Herediano

• José de Jesús “Tepa” González (México)

• Everardo Rubio (México)

Liberia

• Erick “Cubo” Torres (México)

Pérez Zeledón

• Joshua Canales (Honduras)

• Luis Loroña (México)

• Máximo Ezequiel Pereira (Argentina)

Puntarenas

• Renzo Carballo (Paraguay)

• Wesly Decas (Honduras)

• Randy Taylor (Panamá)

San Carlos

• Jorman Aguilar (Panamá)

• Brian Martínez (México)

Saprissa

• Bancy Hernández (Nicaragua)

• Luis Javier Paradela (Cuba)

• Tomás Rodríguez (Panamá)

Sporting

• Jesús Batiz (Honduras)

• Alex López (Honduras)