Ocho de cada 10 comunicadoras dicen haber sufrido algún tipo de agresión, revela informe

La violencia contra mujeres comunicadoras en Costa Rica continúa como una constante en el ejercicio profesional.

Según el tercer Estudio sobre Violencia Digital, elaborado por instancias de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Colegio de Periodistas (Colper), un 80,1% afirma haber experimentado algún tipo de agresión.

Las formas más comunes corresponden a violencia simbólica, que incluye ofensas, descalificaciones y cuestionamientos dirigidos a la apariencia física, la edad o la legitimidad profesional (vea video adjunto de Telenoticias).

El estudio, aplicado en febrero anterior a 214 profesionales de la comunicación en distintos ámbitos, evidencia que estas manifestaciones ocurren tanto en entornos digitales como presenciales y, en muchos casos, se superponen.

Las consecuencias de estas agresiones incluyen afectación emocional o psicológica en un 28% de los casos, deterioro del clima laboral en un 20% y autocensura o cambios en las prácticas comunicativas en un 18%.

Detrás de cada cifra hay voces que resisten. Por eso, visibilizar esta realidad es clave para construir espacios seguros, libres de miedo y de violencia, donde todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente.