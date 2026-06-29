Ocho de cada 10 casos de violencia que atiende el HNN son negligencias

De cada 10 casos de violencia que atiende el Hospital de Niños, ocho son catalogados como negligencias familiares.

Según el centro médico, los accidentes de tránsito que dejan menores graves porque no portaban el dispositivo de seguridad, intoxicaciones por descuido y ahogamientos son las principales negligencias que atienden.

Los médicos alertan que estos casos tienden a aumentar con las vacaciones de medio año, por lo que piden tener precaución y tomar todas las previsiones ahora que está cerca el descanso.

La vigilancia constante al visitar playas, ríos o piscinas; y portar los elementos de seguridad en el carro, son las principales recomendaciones de los expertos.

Para más detalles, vea el video adjunto de Telenoticias.